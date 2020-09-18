Максиму Знаку предъявлено обвинение: в знак протеста он объявил голодовку

Максим Знак (на фото справа) вместе со своим адвокатом Дмитрием Лаевским. Фото: Павел МАРТИНЧИК

18 сентября члену президиума Координационного совета и адвокату Максиму Знаку предъявлено обвинение по ч. 3 статьи 361 УК "Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности РБ". В знак протеста он объявил голодовку. Эту информацию подтвердили журналистам в штабе Виктора Бабарико.

Напомним, по этой же статье предъявлено обвинение Марии Колесниковой. По словам адвоката Колесниковой и Знака, уголовное дело по этой статье в Беларуси возбуждается впервые.

Напомним, в августе генпрокурор, уже на данный момент бывший, Александр Конюк говорил о возбуждении уголовного дела по статье 361 УК.

- Создание и деятельность Координационного совета направлены на захват государственной власти, а также на причинение вреда национальной безопасности РБ, - заявил Конюк.

Максим Знак 21 августа по этому делу был допрошен в СК. Вместе с ним был его адвокат Дмитрий Лаевский. Тогда после допроса Знак сказал журналистам:

- Мы ответили на все вопросы. Надеюсь, этого хватит, чтобы разобраться в ситуации.