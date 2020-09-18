Не понравилось, где играют: В Пинском районе пьяный мужчина бил чужих детей железным прутом

Мужчина бил мальчика и замахивался на маленькую девочку этим железным прутом. Фото: СК.

О том, что в одной из деревень Пинщины вечером 14 сентября местный житель напал на деревенских детей, рассказала пресс-служба Следственного комитета в официальном Telegram-аккаунте.

По информации следдователей, сельчанин беспричинно ударил в грудь ногой 13-летнего мальчика, потом еще наотмашь огрел его по руке и ноге железным прутом – у ребенка телесные повреждение. Еще этим прутом хулиган замахивался на малолетнюю девочку, которая была в компании этого мальчика и еще одной 8-летней младшеклассницы.

- На допросе мужчина сказал, что вел себя агрессивно из-за алкогольного опьянения. А причиной стало то, что, по его мнению, дети играли в неподходящем месте для игр. Он хотел прогнать их, - пояснил в пресс-службе.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, он находится под подпиской о невыезде.

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