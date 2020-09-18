«Виновным себя не считаю». Священника в Гомеле осудили на 10 суток за участие в протестах

Священника в Гомеле осудили на 10 суток за участие в протестах Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Суд Советского района Гомеля признал виновным в участии в несанкционированной акции православного священника Владимира Дробышевского. Батюшка получил 10 суток ареста, рассказали «КП» его друзья. Они сфотографировали, как священника прямо в рясе, с большим крестом на груди, выводит из здания суда конвой.

Отец Владимир действительно не раз участвовал в массовых акциях протеста несогласных с официальными результатами президентских выборов, устраивал одиночный пикет с плакатом «Остановите насилие».

На прошлой неделе к батюшке приходили домой неизвестные в штатском, также его пытались схватить на улице. В конце концов, вызвали повесткой в РОВД, а оттуда сразу повезли в суд. В своем Facebook отец Владимир писал, что готов к аресту:

- Запас книг со мной. К суткам готов. Виноватым себя ни в чем не считаю. Со мной будет адвокат. Но каков символизм! Священника вызывает советская милиция. Мы непременно победим режим. Думаю, осталось ему не долго. Жыве Беларусь!

Священника в Гомеле осудили на 10 суток за участие в протестах. Фото: "Декабристы Гомеля"

Протоиерей Владимир Дробышевский - отец шестерых детей. Многие верующие знают его как священника храма Иоанна Кормянского и руководителя Епархиального центра защиты материнства и детства «Ладушки».

Недавно из Гомельской епархии БПЦ его уволили. По официальной версии - за прогул. Однако сам священник считает, что это связано с тем, что он открыто высказывает свою гражданскую позицию.