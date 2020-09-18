МВД опровергает брутальное задержание волонтера Марии Рабковой и ее мужа

Мария Рабкова была задержана и доставлена в одно из подразделений СК. Фото: spring96.org

В своем Телеграм-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова сообщила, что интернет-порталы распространили информацию о брутальном задержании Марии Рабковой и ее мужа Вадима Жеромского. Напомним, вечером в минувший четверг, 17 сентября, в Минске задержали координатора волонтерской службы незарегистрированного правозащитного центра "Весна" Марию Рабкову. Все произошло, когда она с мужем возвращалась домой по улице Тимирязева. Как сообщала "Весна", молодых людей положили лицом на асфальт. МВД это опровергает.

- Информация о том, что сотрудники ГУБОПиК «положили пару лицом на асфальт», не подтвердилась. Обыск по месту жительства проводился на основании постановления, санкционированного прокурором, в рамках уголовного дела по ч.3 ст.293 УК о массовых беспорядках, - сообщает Ольга Чемоданова. - Мария Рабкова была задержана и доставлена в статусе подозреваемой в одно из подразделений Следственного комитета.

При этом МВД отмечает, что ее супруга Вадима Жеромского не задерживали, не допрашивали, не "водили по коридорам с мешком на голове".

- В ходе беседы в ГУБОПиК ему разъяснили обстоятельства произошедшего, после чего он покинул здание.