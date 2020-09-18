Фотофакт. Дипломаты ЕС с аккредитацией в Беларуси проведут свою долгую акцию солидарности

Евродипломаты будут встречаться с белорусскими госслужащими держа на виду вот такой список с политзаключенными. Фото: Facebook @EUinBelarus.

О том, что аккредитованные в Беларуси дипломаты европейских государств хотят провести акцию солидарности с белорусскими политзаключенными, сообщило БелаПАН со ссылкой на Facebook-страницу представительства Евросоюза в Беларуси.

Представители европейской дипломатии выступают в поддержку политических заключенных в Беларуси и свою солидарность они намерены высказывать демонстративно.

- Мы выражаем солидарность с несколькими десятками мужчин и женщин, которых несправедливо заключили под стражу за защиту и отстаивание основных свобод и демократии. С этого дня (Прим.: 18 сентября) каждый из нас на каждую встречу с белорусскими госслужащими и политиками будет приносить копию списка политзаключенных в Беларуси, - пояснили дипломаты.

Дипломаты, аккредитованные в Беларуси, намерены провести акцию солидарности с политзаключенными. Фото: Facebook @EUinBelarus.

На фото, которое опубликовали в европейском представительстве список политзаключенных у дипломатов в кармане для платка. Своей акцией главы дипломатических миссий Евросоюза призывают власти Беларуси к действиям соответствующим их международным обязательствам. Дипломаты призывают освободить всех, заключенных в Беларуси в течение последних месяцев по политмотивам.

- Мирное и устойчивое урегулирование текущего кризиса возможно только в результате всеобъемлющего национального диалога при полном соблюдении основных прав и свобод народа Беларуси и при полном обеспечении демократических процедур, которых требует граждане страны, - подчеркнули в заявлении официальные лица стран ЕС.

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