В Гомеле открыли флагшток за 1,5 млн рублей Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

18 сентября возле драмтеатра в Гомеле торжественно открыли новый флагшток и подняли огромный государственный флаг. На мероприятии выступали чиновники, народный ансамбль. Также награждали районы и трудовые коллективы за лучшие показатели работы в прошлом году с занесением на областную Доску почета.

О дате открытия скандального флагштока предварительно широкой публике не сообщали. Эта стройка стала самой громкой в Гомеле в этом году, и против этой идеи собрали более 4,5 тыс. подписей.

О финансировании проекта пока ничего не известно Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Напомним, в феврале на портале госзакупок нашли опубликованный тендер. В условиях было прописано, что на благоустройство площадки и установку флагштока будет потрачено около 1,46 млн рублей - даже по нынешнему курсу это огромные деньги, около 550 тыс. долларов.

Краеведы и городские активисты нашли много нарушений и заявили о незаконности стройки. Кроме расточительства средств, претензии были к самому проекту - огромная металлическая труба с золотой звездой на верхушке сильно портит вид площади, посчитали специалисты.

После волны протестов власти пообещали, что откажутся от идеи, стройку заморозили. Однако осенью все-таки возвели флагшток. Кто был заказчиком работ, сколько в итоге они стоили и кто их оплатил, до сих пор официально не сообщалось.