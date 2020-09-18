Белэнерго до конца года снизил пеню за неуплату при расчетах за услуги для юрлиц и ИП

Пеню снизили, чтобы потребители смогли "стабилизировать свое финансово-экономического состояния". Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

О том, что принято решение о временном снижении размера пени для юридических лиц и ипэшников за неуплату, сообщила пресс-служба «Белэнерго» в официальном Telegram-аккаунте.

К такому решению - снижению размера пени пришла республиканская комиссия по контролю за осуществлением расчетов за природный газ, электрическую и тепловую энергию, на недавнем заседании.

- Это произошло с целью принятия мер для стабилизации финансово-экономического состояния потребителей электроэнергии «Белэнерго». Предприятием рекомендовано на время с 1 августа по 31 декабря 2020 года снизить пеню до 0,01 процента, установленную в договорах по электро- и теплоснабжению, заключенных с юрлицами и ИП, - пояснили в пресс-службе.

Чтобы снизить пеню, каждое юрлицо и ипэшник может обратиться в филиал «Энергосбыта» по территориальной принадлежности и оформить допсоглашение к действующему договору.

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