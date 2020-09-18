В Минске журналисту газеты "СБ" подожгли машину

Неизвестные подожгли машину журналиста. Фото: СК

В одной из групп в"Фэйсбуке" журналист газеты "СБ. Беларусь сегодня". Роман Рудь написал, что сожгли его машину. Как он пояснил, "за то, что я имею гражданскую позицию, отличную от их точки зрения".

По словам журналиста, в телеграм-чатах появилась информация о его машине с указанием госномера и адресом. И вечером 14 сентября машину облили бензином и подожгли.

Следственный комитет дал комментарий по поводу поджога авто. При этом ведомство не уточняет имя и фамилию журналиста. СК сообщает, что авто подожгли одному из журналистов:

- По данным следствия, вечером 14 сентября в МЧС поступило сообщение о возгорании легкового автомобиля. В ходе проведения первоначальных мероприятий был установлен факт поджога.

По данному факту уже возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.218 УК (Умышленное уничтожение имущества, совершенное общеопасным способом).

Сейчас злоумышленников разыскивают. СК также говорит о недопустимости совершения подобных действий, оправдывая это политическими убеждениями.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

СК возбуждены уголовные дела по фактам давления на депутатов

«Сегодня не возбуждено ни одно дело по насилию к людям во время задержаний»: Латушко приехал на допрос в СК