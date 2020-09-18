Минтранс Беларуси: Полностью поддерживаем инициативы по скорейшему возобновлению международного авиасообщения

Страны готовятся возобновить международное европейское и Североатлантическое авиасообщение. Фото: pixabay.com.

О том, что белорусское Министерство транспорта и коммуникаций выступило за скорейшее возобновление авиасообщения международного направления, сообщила пресс-служба ведомства.

Свою позицию Минтранс Беларуси обозначил на недавней видеоконференции по вопросам возобновления авиасообщения в Европейском и Североатлантическом регионе. В обсуждении темы участвовали гендиректора ведомств гражданской авиации регионов, а прошла она по инициативе Международной организации гражданской авиации.

Все участники выступили с докладами, пояснив какие в каждой стране принимаются меры по возобновлению авиасообщения и минимизации последствий пандемии «ковида». Белорусскую сторону представил Артем Сикорский, директор Департамента по авиации Беларуси.

- В республике приняты все необходимые меры, полностью соответствующие международным стандартам по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Также Национальной авиационной администрацией Беларуси полностью поддерживаются инициативы ИКАО и ИАТА (Прим.: международные организации гражданской авиации) по скорейшему возобновлению международного авиасообщения, - уточнил Сикорский.

Итогам встречи будут подготовленные отчеты сторон, которые будут обсуждаться на следующей видеоконференции.

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