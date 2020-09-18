В Минске перестали работать центральные станции метро, где есть пересадка между линиями

В Минске 18 сентября на вход и выход закрыли «Купаловскую» и «Октябрьскую» станции. Фото: Юлия ВОЙЦИЦКАЯ

О том, что вечером в пятницу, 18 сентября, в Минске в очередной раз отмечаются сбои в работе столичной подземки, сообщила пресс-служба метрополитена в официальном аккаунте в Telegram.

В Минском метрополитене пояснили, что с 18.34 часов были закрыты на вход и выход «Купаловская» и «Октябрьская» - станции, где осуществляется пересадка между «красной» и «синей» ветками подземки.

- Данные станции метро закрыты по техническим причинам. Поезда на «Купаловской» и «Октябрьской» следуют без остановки, - пояснили в пресс-службе.

Перед пассажирами метрополитен принес извинения за временные неудобства.

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