Владимир Макей о мерах на санкции Евросоюза: "Это может касаться и функционирования иностранных СМИ"

Глава МИД Владимир Макей высказался об иностранных СМИ. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Глава МИД Владимир Макей, отвечая на вопросы журналистов, сообщил, что Беларусь готова дать адекватный ответ на санкции в отношении Беларуси.

- Мы знаем, что 21 сентября министры иностранных дел стран-членов Евросоюза будут обсуждать вопрос о санкциях, о персональных санкциях в отношении белорусских официальных лиц. Мы готовы к этому, мы никогда не будем инициировать какие-то действия, направленные на ухудшение отношений с нашим важным партнером – Европейским союзом и отдельными странами-членами. Но мы однозначно готовы к тому, чтобы дать адекватный ответ на подобного рода разрушительные действия, - цитирует Владимира Макея телеканал СТВ. - Естественно, в случае, если будут приняты какие-то санкционные меры в отношении Беларуси, то, думаю, и белорусским государством будут приняты соответствующие шаги, связанные с внутриполитическим функционированием государств. Это может касаться и политической системы, и функционирования иностранных СМИ, аккредитованных в Беларуси, и ряда других шагов.