Макей рассказал, как белорусы помогли хасидам на границе, и упрекнул Киев и Тель-Авив в сложившейся ситуации

По словам Макея, белорусские власти "просто по-человечески поступили, оказав содействие израильтянам". Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

О том, что белорусская сторона выполнила все возможные действия для поддержки граждан Израиля, застрявших на белорусско-украинской границе, сообщило БелТА со ссылкой на слова Владимира Макея. Эту тему министр иностранных дел Беларуси затронул, записывая свое выступление к общей дискуссии 75-ой сессии Генассамблеи ООН.

Глава белорусской дипломатии упрекнул официальные Тель-Авив и Киев в том, что они не упредили ситуацию с верующими хасидами еще на предварительных стадиях.

Напомним, тысячи паломников власти Украины не пропустили в свою страну из-за ситуации с коронавирусом и иудеи оказались на белорусско-украинской границе. А спустя несколько дней вернулись в Беларусь, чтобы отправить к святыне в Пинске вместо украинской Умани.

- Мы, по поручению президента Беларуси, были готовы обеспечить граждан Израиля транспортом, организовать медсопровождение на всем их пути в Умань и обратно. Но наши украинские партнеры сочли это невозможным, ссылаясь на ситуацию с коронавирусом. Тем более непонятны обвинения в адрес Беларуси, что мы специально нагнетаем эту ситуацию, - возмутился министр.

И пояснил, что в истории с хасидами поведение белорусских властей выразилось в гуманном содействие.

- Белорусы просто по-человечески поступили, оказав содействие людям, приехавшим в Беларусь и желавшим попасть далее, чтобы поклониться святым местам - абсолютно нормальная, благородная цель, - подчеркнул Макей.

Резюмирую глава МИД Беларуси заметил в отношении украинских коллег: «Вместо того, чтобы заниматься разглагольствованиями о правах человека, можно было помочь реализовать эти права этим людям на практике, в реальности. Но, к сожалению, этого не случилось».

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