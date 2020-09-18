Глава белорусского МИДа о дипломатах ЕС: Все бегут, чтобы ущипнуть побольнее Беларусь

Владимир Макей о главе МИД Литвы: "Лезет из кожи вон, чтобы больше других вылить грязи на Беларусь". Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Ранее «Комсомолка» уже сообщала заявление Владимира Макея о готовности Беларуси радикальными мерами ответить на санкции ЕС.

Также глава белорусской дипломатии высказался и о деятельности дипломатов из стран-соседок в отношении Беларуси, проинформировала БелТА.

Подчеркнув, что со стороны Беларуси существует искренняя заинтересованность в нормальных отношениях со странами-соседками, Владимир Макей заметил, что, по его мнению, с обратной стороны «нет никаких конструктивных подходов». Здесь глава МИДа добавил, что в первую очередь это касается Польши и Литвы.

- Особо удивляюсь некоторым заявлениям моего литовского коллеги. Напоминает мне мальца, который лезет из кожи вон, чтобы больше других вылить грязи на Беларусь. И понятно, почему так происходит. У них скоро парламентские выборы, поэтому все бегут наперегонки, чтобы ущипнуть побольнее Беларусь. Переживем и это, - уверенно заявил министр.

Резюмируя, Макей подчеркнул, что в своих заявлениях некоторые европейские дипломаты ошибочно считают, что тем самым укрепляют суверенитет Беларуси.

- История расставит все по своим местам. Хотелось бы, чтобы мои коллеги остановились, задумались и попытались объективно и здраво оценивать ситуацию, не доводя ее до той черты, когда уже вернуться назад будет невозможно, - подытожил министр иностранных дел.

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Об этом глава белорусской дипломатии заявил в рамках записи выступления к общей дискуссии 75-ой сессии Генеральной ассамблеи ООН (подробности).

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