ДТП под Слонимом: Водитель наехал на велосипедиста, вышел ему помочь и обоих сбил МАЗ

Водитель вышел из авто, чтобы помочь пострадавшему пешеходу, и обоих сбил встречный грузовик. Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Подробности смертельного ДТП, которое произошло вечером 16 сентября на территории Слонимского района, сообщила пресс-служба ГАИ УВД Гродненского облисполкома в сообществе во «ВКонтакте».

Роковая авария случилась на республиканской трассе Р99, направлением Барановичи, Волковыск, Пограничный Гродно.

- Около 20.20 часов 59-летний мужчина на «Ауди» сбил 50-летнего велосипедиста. Надо сказать, что пешеход вел велосипед попутно, он был обозначен и оборудован по всем правилам ПДД. После наезда водитель остановился, чтобы помочь пострадавшему, он вышел из машины, и в считанные минуты обоих на скорости сбил встречный МАЗ. Шансов выжить у них не было, - прокомментировали в пресс-службе областного ГАИ.

Оба мужчины погибли на месте происшествия, проводится проверка, возбуждено уголовное дело, выясняются причины ДТП.

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