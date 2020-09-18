Официально: С 21 сентября Россия возобновляет авиасообщение с Беларусью

Россия и Беларусь начнут восстанавливать авиасообщение с полетов раз в неделю. Фото: ТАСС.

О том, что со следующей недели будет восстановлено авиасообщение между Беларусью и Россией, сообщило ТАСС со ссылкой на источник в оперативном штабе по борьбе с COVID-19. Напомним, международное авиасообщение страна-соседка приостановила в марте 2020-го года из-за пандемии «ковида».

Так взаимное международное авиасообщение с понедельника, 21 сентября, российская сторона восстанавливает с Казахстаном (аэропорт в Нур-Султане), Киргизией (в Бишкеке) и Беларусью (аэропорт в Минске). Пока речь идет о рейсах осуществляемых один раз в неделю.

Почти на неделю позже, с 27 сентября, Россия планирует возобновлять авиасообщение с Сеулом в Южной Корее. Это будут также разовые еженедельные рейсы. Кстати, Южная Корея, как и Беларусь, не закрывала свои границы из-за пандемии «ковида», но сократила число осуществляемых авиаперелетов.

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Путин и Лукашенко договорились восстановить транспортное сообщение между странами.

Этим вопросом руководители транспортных ведомств Беларуси и России займутся в ближайшее время (подробности).