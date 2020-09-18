Лукашенко раскрыл еще одну тему разговора с Путиным: Участие белорусов в строительстве космодрома «Восточный»

Лукашенко заявил, что говорил с Путиным о возможном участии белорусских строителей в строительстве космодрома «Восточный» в Амурской области. Фото: БелТА.

Ранее «Комсомолка» уже сообщала о том, что в пятницу, 18 сентября, Александр Лукашенко посетил производство строительного предприятия «МАПИД». Общаясь со строителями, глава страны заметил, что нужно больше уделять внимания расширению городов-спутников, а не застраивать Минск.

Кроме того, в поездке речь зашла о новых возможностях для расширения услуг и области деятельности белорусских строителей, сообщила БелТА.

Так Александр Лукашенко уточнил, что в России на данный момент идет активная реализация различных проектов, на которых могут оказаться востребованными строители из Беларуси. Президент республики подчеркнул, что об этом так же заходила речь и во время недавней встречи с Путиным в Сочи. Например, президенты говорили о таком крупном стройобъекте, как космодром «Восточный» в Амурской области.

- Это очень хороший объект, и он им очень нужен. Они готовы платить любые деньги. В России (к сожалению для них и, может быть, к счастью для нас) этот интерес. Это наша перспектива, и там надо строить, - пояснил Лукашенко.

Руководство «МАПИДа» в свою очередь подтвердило, что уже занимается расширением своего присутствия на российском рынке. Например, с белорусскими строителями заключен контракт на строительство в городе Обнинск, что в Калужской области, 10 жилых домов площадью 70 тысяч квадратных метров. Кроме того, на стадии переговоров строительство так называемого белорусского квартала в Нижнем Новгороде.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Лукашенко - директору «МАПИДа»: Ты хоть знаешь, что это моя молодость?

Президент рассказал, что ему удалось три года проработать заместителем директора на подобном предприятии (подробности).

Лукашенко подарили сертификат на квартиру, а он отдал его семье военнослужащего: «Куда мне его девать?».

По словам президента, это государственный подарок и он не может его принять (подробности).