Международная организация Amnesty International признала задержанных членов КС узниками совести

Происходящее представляет собой грубейшее и широкомасштабное нарушение прав на свободу выражения мнений, объединений и мирных собраний, на личную свободу, на справедливое судебное разбирательство, на свободу передвижения, а также прочих фундаментальных прав человека Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Правозащитной организацией Amnesty International задержанные члены Координационного совета и их соратники признаны узниками совести. «Белорусские власти должны освободить задержанных», - призывает организация, - они должны также гарантировать возможность безопасного возвращения в страну тем, кого вынудили уехать из Республики Беларусь, отмечается на сайте организации eurasia.amnesty.org.

«Организованная властями и набирающая обороты кампания гонений, притеснений, принудительных высылок из страны и судебного преследования членов Координационного совета и их сторонников и соратников вызывает глубокую обеспокоенность и должна быть немедленно прекращена. Происходящее представляет собой грубейшее и широкомасштабное нарушение прав на свободу выражения мнений, объединений и мирных собраний, на личную свободу, на справедливое судебное разбирательство, на свободу передвижения, а также прочих фундаментальных прав человека», – подчёркивает заявление организации.

Они заявляют, что должно быть проведено тщательное и прозрачное расследование по всем сообщениям о нарушениях прав человека, которые совершили сотрудники правоохранительных органов.

Организация обращается к международному сообществу, чтобы те оказали давление на власти Беларуси, чтобы в нашей стране были соблюдены все права граждан, проводилась активная документация нарушений прав человека и были предприняты шаги, для привлечения виновных к ответственности.

Напомним, из семи членов президиума Координационного совета Мария Колесникова и Максим Знак задержаны по уголовному делу о призывах к захвату власти, Лилия Власова задержана по делу об уклонении от уплаты налогов, Сергей Дылевский отбывает административный арест, Павел Латушко и Ольга Ковалькова временно уехали из Беларуси. Кроме этого, задержан член КС Илья Салей, из Беларуси уехали Антон Родненков и Иван Кравцов.