19 сентября в Минске ограничат движение на Партизанском проспекте

Решение Мингорисполкома №3088 вынесено 17 сентября. 19 сентября оно официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

19 сентября в столице Беларуси будет ограничено движение на Партизанском проспекте. Из-за того, что проходит ремонт, на участке от улицы Плеханова до улицы Кабушкина движение по нечётной стороне будет закрыто с 21:00 19 сентября до 6:00 20 сентября, а по чётной стороне с 21:00 20 сентября до 5:00 21 сентября.

В следующие выходные, 26-27 сентября, движение будет ограничено ещё на одном участке. Нечётная сторона закроется на участке от улицы Варвашени до МКАД с 1:30 26 сентября до 6:00 того же дня, а чётная сторона с 21:00 26 сентября до 6:00 27 сентября и 21:00 27 сентября до 5:00 28 сентября.

Решение Мингорисполкома №3088 вынесено 17 сентября. 19 сентября оно официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

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