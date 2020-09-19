Джонсон заявил о неизбежности второй волны коронавируса

С 14 сентября в Великобритании начало действовать «правило шести». Это запрет на любые собрания более шести человек. Исключение составляют учебные или рабочие встречи. Фото: REUTERS

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон признал, что в стране начинается вторая волна заражения коронавирусом, и не исключил принятия самых жестких мер, вплоть до нового национального локдауна, сообщает ria.ru.

«Сейчас мы видим вторую волну. Это было неизбежно», - сказал Джонсон журналистам в пятницу, 18 августа.

С 14 сентября в Великобритании начало действовать «правило шести». Это запрет на любые собрания более шести человек. Исключение составляют учебные или рабочие встречи.

«Разумеется, когда смотришь на то, что происходит, задаешься вопросом, не должны ли мы пойти дальше "правила шести"… Когда смотришь на кривую заражени) и на то, что сейчас происходит, становится ясно, что мы рассматриваем любые варианты. Я совершенно не хочу второго национального локдауна, это последнее, чего все хотят. Я не хочу вводить новые ограничительные меры, мы хотим оставить школы открытыми, и замечательно, что они вернулись так, как они вернулись. Мы хотим, чтобы экономика оставалась открытой насколько это возможно, мы хотим, чтобы бизнес работал. Единственный способ это обеспечить – если люди будут следовать правилам», - отметил Джонсон, указав тот факт, что населению долгое время трудно соблюдать правила.

За прошедшие сутки ,18 сентября, количество заболевших COVID-19 в Англии с подтвержденным диагнозом уже более 4 тысяч инфицированных впервые с 8 мая. Коронавирус обнаружен у 4 322 человек, 27 заболевших умерло. На сегодняшний день коэффициент распространения коронавируса в Великобритании составляет от 1,1 до 1,4, что означает активное его распространение.

По некоторым данным двухнедельный национальный локдаун советники правительства по науке рекомендуют ввести в октябре.

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