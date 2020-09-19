Станция метро «Купаловская» была закрыта 18 сентября из-за ложного сообщения о минировании

Как сообщалось ранее, в 19.54 в штатном режиме заработали все станции метро Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Ранее мы писали о том, что в Минске перестали работать центральные станции метро, где есть пересадка между линиями. С 18.34 были закрыты на вход и выход «Купаловская» и «Октябрьская» - станции, где осуществляется пересадка между «красной» и «синей» ветками подземки.

– Данные станции метро закрыты по техническим причинам. Поезда на «Купаловской» и «Октябрьской» следуют без остановки, – поясняли тогда в пресс-службе метрополитена Минска и извинялись перед пассажирами за временные неудобства.

Стало известно, что закрытие 18 сентября станции метро «Купаловская» состоялось из-за ложного сообщения о минировании. Про это пишет БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу МЧС.

«18 сентября в 18.31 спасателям поступило сообщение о минировании станции метро "Купаловская". Доступ на станции "Купаловская" и "Октябрьская" был временно ограничен, поезда следовали транзитом. При проведении обследования взрывоопасные предметы не обнаружены», - разъяснили в МЧС.

Как сообщалось ранее, в 19.54 в штатном режиме заработали все станции метро.

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