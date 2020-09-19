Глава ИИХФ Фазель заявил, что тревожно видеть происходящее в Беларуси. А провести чемпионат мира сейчас было бы невозможно

«Учитывая политическую ситуацию, а также риск коронавируса, мы должны тщательно пересмотреть статус чемпионата мира 2021 года. Это займет какое-то время», — сказал Фазель Фото: Павел МАРТИНЧИК

Международная федерация хоккея (ИИХФ) с тревогой наблюдает за происходящими событиями в Беларуси, сообщил президент ИИХФ Рене Фазель, на официальном сайте федерации, комментируя возможность переноса чемпионата мира 2021 года из Минска.

«Весьма сложная ситуация. Мы сталкиваемся с внешним политическим давлением, которое поставило под серьезную угрозу проведение чемпионата мира 2021 года в Минске и Риге. Премьер-министр Латвии указал, что они по-прежнему намерены провести совместный турнир. Однако, может они не хотят проводить его вместе с Минском, учитывая сегодняшние обстоятельства. Они призывают нашу организацию рассмотреть возможность принять чемпионат другой стране», — сказал Фазель на официальном сайте федерации.

«Политические шаги Латвии, понятны. Тревожно видеть то, что происходит в Беларуси, в той стране, где ИИХФ и команды-участницы имели такой большой опыт участия в чемпионате мира по хоккею с шайбой 2014 года. Прямо сейчас, если бы турнир должен был пройти в этом месяце, провести его было бы невозможно, — отметил глава ИИХФ. — Мне очень жаль видеть, что хоккей втянули в политическую дискуссию, вне зависимости от позиции правительства Латвии. Оргкомитеты Риги и Минска совместно работали, чтобы их заявка под лозунгом «Страсть без границ» победила. С тех пор они проделали большую совместную работу по подготовке к 2021 году».

«Однако, здоровье и безопасность людей — это самое важное. Учитывая политическую ситуацию, а также риск коронавируса, мы должны тщательно пересмотреть статус чемпионата мира 2021 года. Это займет какое-то время», — подчеркнул Фазель.

Ранее правительство Латвии уже заявляло о нежелании проводить чемпионат мира по хоккею совместно с Беларусью. Но у нас продолжают к нему готовится – и 7 сентября подкорректировали сроки безвизового въезда для туристов и участников чемпионата.

Председатель Федерации хоккея Республики Беларусь Дмитрий Басков заявлял, что Беларусь может провести чемпионат мира по хоккею и без Латвии, но в то же время им отмечался тот факт, что оргкомитет чемпионата мира по хоккею в Беларуси уважает своих латвийских партнеров и болельщиков страны-соседки.

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Встреча была запланирована на четверг, 3 сентября (подробности).