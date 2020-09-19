В различных районах Минска граждане выходят на мирные акции протеста

Люди у приюта, куда был увезён сын Елены Лазарчик Фото: Павел МАРТИНЧИК

19 сентября в различных районах Минска граждане, не согласные с результатами выборов, проводят мирные акции протеста, сообщают РИА Новости.

Характеризуя численность массовых акций, которые проходят в выходные – они в нашей стране являются пиковыми. Проходят они как у сторонников действующей власти, так и у её противников. Во второй половине дня в центре белорусской столицы планируется проведение ставшего уже традиционным женского протестного марша. В течении дня проведение подобного рода акций, только в меньшем масштабе, ожидается и в других микрорайонах Минска.

Во дворе на улице Червякова, который более известен, как «Площадь перемен», обстановка спокойная. Утром местные жители принялись обвешали белыми и красными лентами металлическое ограждение по периметру детской площади.

«Это уже наша вторая попытка украсить таким образом этот забор. Совместными усилиями жильцов мы уже вязали так ленты, однако прошлой ночью кто-то пришёл во двор и срезал их», - пожаловался один из жителей этого района.

Во многих окнах также вывешены флаги той же расцветки.

Сейчас около 350 человек собрались у приюта Фрунзенского района Минска, для поддержки активистки «Европейской Беларуси» Елены Лазарчик. 17 сентября она была задержана милицией, а её 6-летний сын, которого она не забрала из школы из-за задержания, был увезён в приют. Женщина требует, чтобы ей вернули ребёнка.

К собравшимся вышел член комиссии по делам несовершеннолетних при Совмине Беларуси Андрей Маханько. Он объяснил, что мать сможет забрать ребёнка, когда ею будут предоставлены соответствующие документы. Подробности про этот случай рассказывает наша онлайн-трансляция. Некоторые собравшиеся призывают от приюта идти маршем в центр Минска.

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