В МИД РФ заявили, что Запад в ситуации с Беларусью нарушает принципы Устава ООН

Ильичев считает, что «в ход идут привычные инструменты, включая незаконные односторонние санкции». Фото: EASTNEWS/AP/FOTOLINK

В ситуации с РБ Запад нарушает основополагающие принципы Устава ООН, чтобы продвигать собственные интересы используются в том числе незаконные санкции, заявил директор Департамента международных организаций МИД России Пётр Ильичев, сообщают РИА Новости.

«К сожалению, в контексте Республики Беларусь нами наблюдается привычная картина: страны Запада, попирая основополагающие принципы Устава ООН, пытаются использовать постэлекторальную ситуацию для продвижения собственных узкокорыстных интересов», - сказал он.

Ильичев считает, что «в ход идут привычные инструменты, включая незаконные односторонние санкции».

«Со своей стороны последовательно акцентируем неприемлемость вмешательства во внутренние дела Беларуси, в том числе с задействованием "площадки" ООН», - отметил директор Департамента международных организаций МИД России.

«Любое международное содействие Беларуси должно оказываться исключительно по ее запросу», - сказал он.

«Принципиально важно, чтобы белорусский народ самостоятельно, без внешнего давления, решал свои внутриполитические вопросы. Любое международное содействие Минску должно оказываться исключительно по его запросу», - подчеркнул Ильичев.

Он также сказал, что Москвой «регулярно доводятся соответствующие тезисы до партнеров».

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