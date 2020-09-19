Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 19 сентября 2020 года: 231 новый случай COVID-19 и 3 смерти за сутки

В больницах скончались за минувшие сутки 3 человека, а за все время пандемии COVID-19 в Беларуси умерло 776 пациентов Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В телеграм-канале Минздрава опубликовали очередную ежедневную статистику по коронавирусу в Беларуси. Прирост за сутки – 231 новый случай заражения. По сравнению со вчерашним днем заражений в Беларуси стало меньше (было 243 новых случая), Но по сравнению с июлем-августом - вдвое больше.

Всего в нашей стране было сделано уже 1,715 тестов, то есть за одни сутки – почти 15 тысяч.С начала пандемии у нас в стране заразились коронавирусом уже 75 461 человек.

В больницах скончались за минувшие сутки 3 человека, а за все время пандемии COVID-19 в Беларуси умерло 776 пациентов.

А в это время почти весь остальной мир переживает вторую волну коронавируса: например, зараженных в Европе больше, чем было в марте. По данным ВОЗ, в половине стран Европы за последние две недели число заражений выросло более чем на 10%, а в семи странах – удвоилось. Отмечается также, что в какой-то степени рост случаев связан с увеличением количества пройденных тестов на СOVID-19. По статистике, новые случаи заражения теперь выросли в группе риска – у людей т 50 до 79 лет, а наибольшая доля зараженных – среди людей от 25 дэ 49 лет.

По данным на 19 сентября, общее число зараженных COVID-19 в мире превысило 30,5 млн, умерли 952 тысячи человек (+5 тысяч за суки). В Европе число зараженных составило 4,3 млн, самый высоки показатель у Испании - на 100 тысяч жителей – 268 зараженных. А вот в Италии эпидемия, кажется, идет на спад – в сентябре количество новых случаев заболевания и смерти гораздо меньше, чем в марте: тогда смертность в день доходила до 700 человек, а в сентябре не превысила 14 человек в сутки.