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Политика

МИД Беларуси об участии Тихановской в заседании ЕС в Брюсселе: это курс на подрыв суверенитета

Белорусская сторона в очередной раз посчитала это вмешательством во внутренние дела страны
Алла БЕЛУГА
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Белорусский МИД считает приглашение Тихановской Брюссель вмешательством во внутренние дела страны.

Белорусский МИД считает приглашение Тихановской Брюссель вмешательством во внутренние дела страны.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

21 сентября министры иностранных дел стра-членов Евросоюза будут обсуждать вопрос о санкциях в отношении белорусских официальных лиц. В заседании в Брюсселе от нашей страны примет участие Светлана Тихановская. МИД Беларуси прокомментировал это для БелТА:

- Это, конечно, могло бы быть смешно и курьезно, если бы не было так печально, - считает пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз. - По сути ведь совершенно очевидно, что такие действия, если они будут, являются наглым и неприкрытым вмешательством во внутренние дела нашей страны и полным неуважением к ее гражданам. Зачем вообще проводить выборы, если можно просто назначить извне некоего удобного во всех отношениях субъекта и делать вид, что выстраиваешь с ним отношения? После таких шагов уже, по-моему, никому не нужно будет доказывать, что реализуется курс на подрыв суверенитета Беларуси.

МИД также сообщил, что донес свою позицию до представителя ЕС в Минске, а также до Брюсселя. Кроме того, министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей говорит, что в случае введения санкций ЕС в отношении властей Беларуси, Минск примет ответные меры.

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