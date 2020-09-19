В Минтруда высказались об отказе от получения пенсии

Ирина Костевич говорит, что "призывы к пенсионерам об отказе от получения пенсий - очередной фейк". Фото: Павел МАРТИНЧИК

Министр труда и соцзащиты Ирина Костевич выступила с неожиданным заявлением, которое гласит «призывы в интернете к пенсионерам об отказе от получения пенсий - очередной фейк».

- Однозначно заявляю: это ложная информация, - отметила министр. - Гарантии, взятые на себя государством перед гражданами по выплате пенсий и пособий, выполняются и будут выполняться в полном объеме. Фонд социальной защиты населения работает в штатном режиме. Обращаю внимание, что площадкой для размещения официальной информации Министерства труда и социальной защиты является сайт ведомства.

Кто, зачем и когда призывал пенсионеров отказаться от пенсии, «Комсомолка» не знает.