Анита Цой рассказала, что участвовала в песни в поддержку Лукашенко бескорыстно

Анита Цой. Фото: instagram.com/anitatsoy.

Анита Цой объяснила, зачем участвовала в песни в поддержку Лукашенко "Любимую не отдают". Напомним, название песни – это цитата Лукашенко во время обращения в преддверии президентских выборов 9 августа. Певица говорит, что попыталась объяснить свое участие в провластной песне из-за огромномного количества комментариев на ее странице в Инстаграм.

- Друзья! Мое участие в записи песни и клипа "Любимую не отдают" - это моя добрая воля, это мой БЕСКОРЫСТНЫЙ вклад в поддержку мирного урегулирования нынешних волнений на дружественной нам, белорусской земле. В конце концов, это моя гражданская позиция россиянина. В детстве я часто проводила лето в Белоруссии, и я полюбила этот добрый и гостеприимный край всем сердцем. У меня в Минске по сей день есть друзья. Они разные, и мнения у них разные. И я болею за них всей душой!

Анита говорит, для нее главное - это благополучие и процветание всего белорусского народа.

- Особенно подчеркиваю, ВСЕГО! В своих убеждениях общество раскололось на части. Еще немного, и может вспыхнуть гражданская война. А этого допустить никак нельзя! Русские, украинцы и белорусы - это один народ. При этом я уверена, что белорусский народ сам разберется и определит свою судьбу.

Напомним, участие в песне «Любимую не отдают» также приняли такие мастодонты поп-эстрады как Филипп Киркоров, Николай Басков и Александр Солодуха.