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Общество

Милиция рассылает СМС с просьбой сообщать им о «незарегистрированной символике"

Оператор связи пояснил, почему так происходит
Алла БЕЛУГА
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Фото: pixabay.com.

Фото: pixabay.com.

Читательница написала «Комсомолке», что ей пришла СМС от абонента «MVD» с такой просьбой:

«Уважаемые граждане! Если вы стали очевидцами действий лиц, которые нарушают правила общежития, используют незарегистрированную символику, оскорбляют честь и достоинство других граждан, просим Вас сообщить об этом в ближайший отдел милиции или по телефону 102. Вместе мы сохраним порядок и спокойствие в нашем городе!».

Скрин СМС прислала читательница.

Скрин СМС прислала читательница.

Женщина также рассказала, что 20 минут пыталась дозвониться оператору сотовой связи, чтобы узнать «зачем на мой номер рассылается спам?», но никто так и не ответил. Зато оператор А1 пояснил порталу tut.by, что это за сообщения:

«Данное сообщение направляется Министерством внутренних дел в соответствии с законодательством как социальная реклама», — объяснили в А1.

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