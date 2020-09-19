Милиция рассылает СМС с просьбой сообщать им о «незарегистрированной символике"

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Читательница написала «Комсомолке», что ей пришла СМС от абонента «MVD» с такой просьбой:

«Уважаемые граждане! Если вы стали очевидцами действий лиц, которые нарушают правила общежития, используют незарегистрированную символику, оскорбляют честь и достоинство других граждан, просим Вас сообщить об этом в ближайший отдел милиции или по телефону 102. Вместе мы сохраним порядок и спокойствие в нашем городе!».

Скрин СМС прислала читательница.

Женщина также рассказала, что 20 минут пыталась дозвониться оператору сотовой связи, чтобы узнать «зачем на мой номер рассылается спам?», но никто так и не ответил. Зато оператор А1 пояснил порталу tut.by, что это за сообщения:

«Данное сообщение направляется Министерством внутренних дел в соответствии с законодательством как социальная реклама», — объяснили в А1.