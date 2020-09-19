МВД сообщает, что в Минске 19 сентября "задержаны более 10 человек"

19 сентября женщин задерживали неизвестные мужчины в оливковой форме и балаклавах, без опознавательных знаков. Фото: Таисия ЧЕРНУХО

За участие в несанкционированном мероприятии сегодня в Минске задержаны более 10 человек, отчитались в ГУВД Мингорисполкома:

- По состоянию на данный момент (новость появилась в 17-25 - прим. Ред.), задержаны более 10 человек. Сотрудники милиции перед задержанием предупредили собравшихся о том, что мероприятие несанкционированное, и попросили их разойтись. На что толпа граждан не отреагировала, затем последовали сами задержания. Все задержанные доставляются в территориальные РУВД для дальнейшего разбирательства, - рассказала БелТА официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич.

Напомним, 19 сентября в Минске прошел очередной мирный женский марш. Женщины вышли на улицы с песнями и плакатами. По сообщениям очевидцев, приехавшие сотрудники ОМОН, а также неизвестные мужчины в оливковой форме и балаклавах, без опознавательных знаков, задерживали женщин и увозили их в автозаках. Очевидцы и правозащитники лишенного аккредитации центра "Весна" также сообщают, что увезенных силовиками женщин как минимум 159.