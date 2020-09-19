В Минске на женском марше задержали Нину Брагинскую

Нине Брагинской 73 года, половину пенсии она отдает за штрафы из-за участия в акциях. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

19 сентября в Минске прошел очередной мирный женский марш. Женщины вышли на улицы с песнями и плакатами. По сообщениям очевидцев, приехавшие сотрудники ОМОН, а также неизвестные мужчины в оливковой форме и балаклавах, без опознавательных знаков, задерживали женщин и увозили их в автозаках. Среди них оказалась Нина Брагинская – минская активистка 73 лет, которая участвует в белорусских протестах с 80-х годов. Затем стало известно, что пожилую женщину высадили из автозака у Советского РУВД.

Участницы женского марша 19 сентября в Минске. Фото: Таисия ЧЕРНУХО

УВД Минсгорсиполкома сообщилило, что задержанных в Минске "не менее 10 человек". Очевидцы и правозащитники лишенного аккредитации центра "Весна" также сообщают, что увезенных силовиками женщин как минимум 159.