В МВД рассказали, что уже ведется поиск тех, кто виновен в утечке данных о сотрудниках милиции в интернет. Фото: pixabay.com

В МВД рассказали, что уже начали поиск тех, кто виновен в утечке данных о сотрудниках милиции в интернет. Виновные будут привлечены к ответственности. Об этом сообщила пресс-секретарь ведомства Ольга Чемоданова порталу sputnik.by.

- Технологии, которыми располагают органы внутренних дел, позволяют это осуществить. Виновные в содеянном будут установлены и привлечены к ответственности, - заявила Чемоданова.

Пресс-секретарь МВД сказала, что уже ведется поиск виновных в утечке данных.

Напомним, что в субботу, 19 сентября, в одном из телеграм-каналом были опубликованы более тысячи данных о сотрудниках милиции. В документе указаны фамилии, даты рождения, места работы и должности.

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