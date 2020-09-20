Музыканта Александра Помидорова задержали 19 сентября после концерта в одном из районов Минска

Музыканта Александра Помидорова задержали после концерта в одном из районов Минска. Фото: sputnik.by

Музыканта Александра Помидорова задержали сотрудники милиции 19 сентября после концерта, который он провел в районе Шабаны. Об этом сообщает агентство Интерфакс-Запад.

В сети появилось видео того, как сотрудники милиции заводят Александра Помидорова в автозак.

Чуть позже данную информацию подтвердили в ГУВД Мингорисполкома.

- Да, Александр Помидоров был задержан. Он доставлен в Заводское РУВД Минска в рамках административного процесса, - рассказала официальный представитель ведомства Наталья Ганусевич.

Вместе с Александром Помидоровым был задержан и лидер гомельской группы God’s Tower Владислав Новожилов.

Музыканты находятся на Окрестина.

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МВД сообщает, что в Минске 19 сентября "задержаны более 10 человек".

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