Музыканта Александра Помидорова задержали 19 сентября после концерта в одном из районов Минска

Музыканта Александра Помидорова задержали после концерта в одном из районов Минска. Фото: sputnik.by
Музыканта Александра Помидорова задержали сотрудники милиции 19 сентября после концерта, который он провел в районе Шабаны. Об этом сообщает агентство Интерфакс-Запад.
В сети появилось видео того, как сотрудники милиции заводят Александра Помидорова в автозак.
Чуть позже данную информацию подтвердили в ГУВД Мингорисполкома.
- Да, Александр Помидоров был задержан. Он доставлен в Заводское РУВД Минска в рамках административного процесса, - рассказала официальный представитель ведомства Наталья Ганусевич.
Вместе с Александром Помидоровым был задержан и лидер гомельской группы God’s Tower Владислав Новожилов.
Музыканты находятся на Окрестина.
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МВД сообщает, что в Минске 19 сентября "задержаны более 10 человек".
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