«Признаю свою несостоятельность»: депутат Минского городского совета просит людей отозвать ее досрочно

Депутат Минского городского совета депутатов просит избирателей его отозвать. Фото: minsk.gov.by

Депутат Минского городского совета Ольга Тесакова записала видеообращение, в котором просит людей, чтобы они досрочно ее отозвали. Она объяснила это тем, что не может помочь гражданам.

- Я депутат Минского городского совета депутатов по Дзержинскому избирательному округу №23. Из-за того что происходит в Беларуси, месяц назад я написала заявление о досрочном сложении полномочий. Но этого оказалось недостаточно, - говорит Ольга в видеообращении.

Она добавила, что в рамках законодательства депутат имеет право сложить свои полномочия досрочно в случае болезни, по решению суда в следствии уголовного дела или же путем отзыва, который будет инициирован избирателями. Но в этом случае отзыв должен под собой иметь четкие основания и случаи неисполнения тех обращений, которые были получены от людей.

- Я считаю, что в сложившихся обстоятельствах информационную повестку применения силы в отношении мирных граждан нельзя перебить открытием детского сада или ремонтом лавочек. Право на уникальность, безопасность, честность, справедливость - это именно те вещи, которые сегодня должны определять КПД депутата. Я нахожусь в здравом уме, на меня никто не оказывает давление, и я признаю свою несостоятельность как депутата. К сожалению, я не смогла помочь всем тем, кто невинно пострадал во время шествий и акций. Если вы разделяете мое мнение, если вы верите, что 2 + 2 = 4, а не 5, то вы знаете, что нужно сделать, - подытожила Ольга.