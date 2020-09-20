МВД: На акциях протеста, которые прошли 19 сентября в Беларуси, были задержаны 430 человек. Из них 385 уже отпустили

В МВД рассказали, что в акциях протеста по Беларуси приняли участие не более 900 человек Фото: Павел МАРТИНЧИК

В Министерстве внутренних дел рассказали, что на акциях протеста, которые прошли в Беларуси 19 сентября, были задержаны 430 человек. Из них 385 уже отпустили. Об этом сообщили в телеграм-канале ведомства.

- В акциях протеста, которых по стране прошло 11, приняли участие не более 900 человек. Всего в Беларуси 19 сентября были задержаны 430 человек (415 - в Минске. - Ред.). Из них отпустили уже 385. В МВД были приняты все меры по поддержанию порядка и обеспечению безопасности, - сообщила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.

Она добавила, что в субботу, 19 сентября, в 15.00 на площади около Комаровского рынка собралось около 200 человек.

- В основном это были женщины. В момент движения колонны число участников увеличилось до 500 человек. На пересечении улицы Сурганова и Я. Коласа толпа рассредоточилась, - рассказала пресс-секретарь МВД.

Ольга Чемоданова сообщила, что, помимо акций протеста, 19 сентября прошло 14 мероприятий в поддержку мира, безопасности и спокойствия. В них приняли участие более 5,6 тысячи человек.

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