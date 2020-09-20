Пресс-секретарь МИД России Захарова: Евросоюз вмешивается во внутренние дела Беларуси

Захарова заявила, что Евросоюз вмешивается во внутренние дела Беларуси. Фото: ТАСС

Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова отметила, что Европейский союз вмешивается во внутренние дела Беларуси. И добавила, что в Москве критикуют намерение ЕС пригласить в Брюссель 21 сентября на встречу глав МИД Светлану Тихановскую. Данная информация была опубликована на сайте ведомства.

- Наша позиция в отношении применяемого ЕС санкционного инструментария уже хорошо известна. Он является нелегитимным с точки зрения международного права, а также представляет собой недопустимое вмешательство во внутренние дела Беларуси. Это противоречит налаживанию диалога и восстановлению стабильности. А об этом так много говорили представители Евросоюза. Мы видим попытки «раскачивать лодку», и в Брюсселе не должны удивляться тому, что будут приняты ответные меры, - заявила Мария Захарова.

Она подчеркнула, что участие Светланы Тихановской в заседании глав МИД Евросоюза в Брюсселе, которое запланировано на 21 сентября, - это «еще одно свидетельство отхода ЕС от ранее сделанных заявлений об отсутствии геополитики в ситуации с Беларусью».

- Заигрывание глав МИД со Светланой Тихановской и приглашение ее в Брюссель «для общения» - это составная часть сценария вмешательства во внутренние дела Беларуси. Это нарушение основополагающих норм Устава ООН. Евросоюз, который прикрывается заботой о жителях Беларуси, сам за них решает, как им жить, - заявила пресс-секретарь МИД России.

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