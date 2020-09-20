Фотофакт. В Минске на МКАД водитель не справился с управлением, автомобиль опрокинулся и врезался в столб

В Минске на МКАД водитель не справился с управлением, автомобиль опрокинулся и врезался в столб. Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

В Минске на МКАД водитель не справился с управлением, автомобиль перевернулся и врезался в столб. Об этом сообщили в телеграм-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

- За рулем автомобиля «Ивеко» находился 19-летний парень. Во время съезда по внутреннему кольцу МКАД водитель не справился с управлением, авто перевернулось на правую сторону и врезалось в столб, - пояснили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Вместе с водителем в машине находился 18-летний пассажир. Оба были доставлены в больницу.

Машина врезалась в столб. Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

В результате ДТП автомобиль получил механические повреждения.

На месте случившегося работали сотрудники ОГАИ Фрунзенского района.

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