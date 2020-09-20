Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 20 сентября 2020 года: 213 новых случаев COVID-19 и 4 смерти за сутки

Актуальная статистика по коронавирусу в Беларуси
Фото: Иван МАКЕЕВ
В телеграм-канале Минздрава опубликовали статистику по коронавирусу в Беларуси. Прирост за сутки – 213 новых случаев.
С начала пандемии в стране заразились коронавирусом уже 75 тысяч 674 человека.
В Министерстве здравоохранения рассказали, что за последние сутки после проведенного лечения в больницах были выписаны домой 53 человека.
Всего в Беларуси на 20 сентября коронавирусной инфекцией переболели 73 тысячи 265 пациентов.
- Не обошлось за последние сутки и без летальных исходов. В больницах скончались 4 человека. Всего за период распространения COVID-19 умерли 771 пациент, - рассказали в Минздраве.
И добавили, что активно продолжается проведение тестов, которые выявляют коронавирус. Всего их было сделано уже 1 миллион 730 тысяч 754.
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