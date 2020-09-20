«В целях обеспечения безопасности»: в Минском метро 20 сентября закрыли несколько станций

В Минском метрополитене закрыты шесть станций Фото: Инна КОРСАК

В Минском метрополитене сообщили, что 20 сентября с 13.00 закрыты шесть станций. Это было сделано «в целях обеспечения безопасности пассажиров». Информация была опубликована в телеграм-канале столичного метрополитена.

- Были закрыты на вход и выход станции «Площадь Ленина», «Купаловская», «Октябрьская», «Площадь Победы», «Площадь Якуба Коласа» и «Немига». Поезда следуют без остановок, - пояснили в метрополитене Минска.

И извинились перед пассажирами за временные неудобства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Станция метро «Купаловская» была закрыта 18 сентября из-за ложного сообщения о минировании.

Ранее пресс-служба Минского метрополитена поясняла, что метро закрыто по техническим причинам. (подробности)

В Минске 6 сентября поезда следуют без остановки на шести станциях метро.

Станции на вход и выход закрыли в центре белорусской столице уже в полдень 6 сентября. (подробности)