Дмитрий Лукашенко рассказал, где будут учиться его дочки, которые забрали документы из лицея БГУ

Дмитрий Лукашенко рассказал, где будут учиться его дочки. Фото: скрин видео с телеканала СТВ

Дмитрий Лукашенко рассказал, где будут учиться его дочки Анастасия и Дарья, которые забрали документы из лицея БГУ. Об этом сообщили в телеграм-канале sputnik.by.

- Уже, наверное, ни для кого не секрет, что все мои три дочки учатся и будут учиться в Минской международной гимназии, которая находится недалеко от Дроздов. Моя младшая дочка в сентябре 2020 года пошла в первый класс. Анастасия и Дарья тоже будут учиться в данной гимназии, - сообщил средний сын Александра Лукашенко.

Напомним, что внучки Александра Лукашенко 16 сентября, в среду, забрали документы из лицея БГУ.

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