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Дворец Независимости снова охраняют военные БТРы

Впервые такая техника появилась на протестных акциях 30 августа
Григорий ГРИБОВ
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Дворец Независимости снова охраняют военные БТРы.

Дворец Независимости снова охраняют военные БТРы.

Колонна из 10 БТРов проследовала по проспекту Победителей в сторону президентской резиденции - Дворца Независимости в Минске, в центре которого ожидается несанкционированный митинг оппозиции, сообщает РИА Новости.

В предыдущие воскресенья митингующие пытались пройти ко Дворцу Независимости.

Напомним, 30 августа в Минске были замечены БМП. Такие машины стоят на вооружении России, многих бывших республик СССР и некоторых стран третьего мира. Они широко применялись в войне в Афганистане, в Нагорном Карабахе, Абхазии, первой и второй Чеченских кампаниях, в Южной Осетии и на востоке Украины. По данным на 2013 год, в Беларуси на вооружении состоят почти 900 таких машин.

А 6 сентября на минских улицах впервые появились бронемашины БРДМ-2 с системой типа «Рубеж». БРДМ-2 - это бронированная разведывательно-дозорная машина. Она выпускалась в советское время - с 1963 по 1989 год. Есть два десятка модификаций. Например, 30 августа на площади Победы и у стелы «Минск - город-герой» многие видели звуковещательную станцию ЗС-82 на базе разведывательно-дозорной машины БРДМ-2. Вооружения она не имеет, внутри находится магнитофонное оборудование, наружу выведен громкоговоритель.

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