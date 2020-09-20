Песков: доверие между Москвой и Минском гарантирует невмешательство в дела друг друга.

- У нас Союзное государство, мы ближайшие союзники, и уровень взаимного доверия, взаимного уважения гарантирует абсолютное невмешательство во внутренние дела друг друга, что неоднократно демонстрировалось президентом Путиным, - сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью телеканалу «Россия 1». Представитель Кремля подчеркнул, что это дает возможность президентам двух стран откровенно обмениваться мнениями по наиболее актуальным вопросам.

Дмитрий Песков рассказал о содержании недавних переговоров Владимира Путина и Александра Лукашенко в Сочи.

- Конечно же, события последних недель в Беларуси не могли не затрагиваться. Кроме того, мы знаем инициативу президента Лукашенко о проведении конституционной реформы, о запуске соответствующего процесса, и эта тематика также затрагивалась. Эта инициатива также была поддержана президентом Путиным, - отметил пресс-секретарь президента России.

Напомним, 14 сентября Владимир Путин в ходе встречи с Александром Лукашенко в Сочи сообщил, что Москва выдаст Минску кредит в размере полутора миллиардов долларов. Кроме того, Александр Лукашенко заявил, что попросил у Владимира Путина поставку «некоторых типов вооружения». Правда, в Кремле это не подтвердили.