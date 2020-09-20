Теперь официально: с 21 сентября Россия возобновляет авиасообщение с Беларусью. Фото: Геннадий МОЖЕЙКО

Об этом говорили и раньше, но теперь подтвердили официально: правительство России приняло решение возобновить полеты в Казахстан, Кыргызстан, Беларусь и Южную Корею. Об этом сообщается на сайте Кабмина России. Авиасообщение в Кореей возобновится с 27 сентября. В Нур-Султан, Бишкек и Минск можно летать уже с понедельника, 21 сентября. Однако пока самолеты будут курсировать между странами только раз в неделю. Хотя до пандемии только из Минска в Москву летало около десяти рейсов ежедневно.

Впрочем, полететь в Россию из Беларуси смогут не все белорусы. Чтобы пустили на борт, нужен вид на жительство в России. Тем, кто его имеет, разрешается въезд в Россию через воздушные пункты пропуска. Россияне, в свою очередь, также могут беспрепятственно улететь в любую из этих стран. Предложение о возобновлении сообщения с этими странами поступило в правительство России 18 сентября после очередного оперштаба по борьбе с распространением COVID. В начале сентября российские власти заявили о возобновлении перелетов в Египет, Объединенные Арабские Эмираты и на Мальдивы.

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