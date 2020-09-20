В Бресте протестный марш разгоняли выстрелами в воздух

В Бресте в воскресенье, 20 сентября, во время акции протеста начались брутальные задержания. Силовики в масках хватают протестующих. В некоторых Telegram-каналах появилась информация о том, что в сторону силовиков какие-то люди бросили несколько бутылок. На видеокадрах видно, что в шлем одного из омоновцев попала брошенная пластиковая бутылка – к тому же открытая. У некоторых силовиков замечены помповые ружья. На одном из видео видно, как силовик, стоящий возле служебного микроавтобуса, выстрелили из ружья в воздух. Это произошло на улице Советской. После этого начались Начались жёсткие задержания, толпа пытается защитить людей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Что происходит в Беларуси в выходные 19-20 сентября: обновляем трансляцию в режиме реального времени. Второй месяц после выборов люди, не согласные с результатами, выходят на улицы. Сторонники действующей власти тоже устраивают акции

Дворец Независимости снова охраняют военные БТРы. Впервые такая техника появилась на протестных акциях 30 августа

ОМОН, спецназ. Какие подразделения и какая техника участвуют в разгоне демонстрантов в Беларуси. Попытались разобраться, кого и что используют для подавления протестов после выборов. Эти вопросы задавали нам читатели, не понимая, что за военные на улицах и почему они разные