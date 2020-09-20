В Москве на акции у белорусского посольства задержали Анжелику Агурбаш. Фото: facebook Людмилы Мирзаяновой.

Певица Анжелика Агурбаш задержана возле посольства Беларуси в Москве. Об этом написала в своем Facebook Людмила Мирзаянова. Агурбаш часто приезжает сюда, чтобы поддержать протестующих.

По словам очевидца, полиция пыталась убедить Агурбаш, что она держала нацистский флаг. Они также были уверены, что митинг организовывала она. Певец успел поговорить с ними обо всем этом и даже предложил сотрудникам правоохранительных органов поддержать протесты. Но все закончилось задержанием. Буквально через 5 минут Анжелика Агурбаш вышла на свободу.

Напомним, месяц назад Агурбаш перезаписала свой оппозиционный хит из 90-х «В погоне» - клип уже набрал 600 тысяч просмотров на Youtube. А 21 августа в интрнете появился и видеоклип на эту песню. Он полностью состоит из видеокадров протестов.

Надо заметить, что Анжелика Агурбаш была обласкана этой властью, участвовала в празднике «Александрия собирает друзей» на малой родине Александра Лукашенко, а также присутствовала на торжественном приеме от имени президента на Дне Независимости в 2005 году. Кроме того, Александр Лукашенко подарил певице участок в Дроздах, на котором она, правда, так и не построила дом. Долгое время он пустовал, после чего, по слухам, был продан.

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