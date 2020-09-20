По данным правозащитников 20 сентября на протестных акциях в Беларуси задержано не меньше 230 человек. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В Беларуси задержали не менее 230 человек на сегодняшних акциях протесте. Об этом сообщает незарегистрированный правозащитный центр «Весна». Списки дополняются. Ознакомиться со списком задержаны можно по ссылке.

В Минске задержаны 167 человек. Среди задержанных – журналист, доверенное лицо Тихановской, гражданин России. А регионах есть сведения о 69 задержанных.

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