Появилось предложение активизировать работу по некоторым дорожным картам России и Беларуси по интеграции

Григорий Рапота ждет, что после заседания Совмина СГ в сентябре 2020-го года может появится дополнительный импульс в работе над дорожными картами. Фото: Павел МАРТИНЧИК

О том, что было предложено активизировать работу над некоторыми дорожными картами России и Беларуси по интеграции, проинформировала БелТА со ссылкой на Григория Рапоту, госсекретаря Союзного государства.

Какие именно карты получат ускорение, Рапота не уточнил, мол, окончательного решения еще не принято. Однако то, что по некоторым из них есть предложения об активизации, он подтвердил.

- После подготовки дорожных карт, из-за различных обстоятельств возникла некая пауза. По некоторым уже предложено активизировать деятельность. В этом месяце (Прим.: в сентября 2020-го года) запланировано заседание Совмина Союзного государства, что, возможно, даст дополнительный импульс в работе над данными картами, - пояснил чиновник СГ в «Главном эфире» на телеканале «Беларусь 1».

Детальнее говоря о данных проектах, Рапота напомнил, что цель всех дорожных карт - улучшение условий для россиян и белорусов. В том числе и d таких важных сферах, как медобеспечение, страховки, налоги.

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