Видеофакт. МВД прокомментировало задержание на протесте семьи с двумя детьми в Фаниполе

На продолжающихся акциях протеста в Беларуси продолжаются и точечные задержания граждан. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Пресс-служба МВД в официальном Telegram сообщила подробности задержания семьи вместе с детьми в Фаниполе, видео которого появилось в соцсетях.

Как уточнили в УВД Миноблисполкома, то, что пользователи интернета расценили по видео, как задержание всей семьи, оказалось не совсем правдой. Задержали только главу семьи, а вслед за ним в милицию поехали и жена с детьми - их официально правоохранители не задерживали.

Инцидент произошел в субботу, 19 сентября, в Фаниполе во время несанкционированной акции протеста, которую проводили горожане. Около 16.00 часов к протестующим с женой и двумя детьми подошел 36-летний мужчина с БЧБ-флагом на древке.

- Начальник Дзержинского райотдела внутренних дел предупредил собравшихся, что мероприятие несанкционированное и попросил разойтись. Горожанин вступил в полемику. После этого начальник милиции сообщил ему о начале административного процесса, предложил проехать для дальнейших разбирательств в РОВД, - пояснили в пресс-службе.

На видео попал именно этот момент, мужчина в гражданской одежде просит гражданина с флагом проехать в милицию, папу обняла одна из девочек, мама продолжает полемику. В милиции оказалась вся семья. Во второй части видео, которое сняли уже правоохранители, а не очевидцы, женщина на камеру подтверждает, что ее не задерживали, а в милицию она поехала, чтобы понять, куда доставят супруга.

- В отношении женщины протокол не составляли, после беседы она покинула РОВД вместе с детьми. Через некоторое время, после составления протокола, был отпущен и ее супруг, - констатировали в МВД.

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