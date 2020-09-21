Когда Беларусь получит компенсацию из-за налогового маневра России?

Потери Беларуси из-за налогового маневра РФ, вероятно, все же будут компенсированы. Фото: pixabay.com.

В телепрограмме «Главный эфир» на «Беларусь 1» Григорий Рапота прокомментировал тему финкомпенсации Беларуси в связи с налоговым маневром России в нефтеотрасли, сообщило БелТА.

Госсекретарь Союзного государства уточнил, что вопрос компенсации продолжает обсуждаться между ведомствами и правительствами Беларуси и России. Напомним, из-за российского налогового маневра в нефтяной отрасли, по некоторым подсчетам, Беларусь к 2024 году может недополучить около 10 миллиардов долларов.

- Вопрос о компенсации Беларуси в связи с налоговым маневром в РФ пока не вынесен на площадку Союзного государства. Однако, по всей видимости, он все же будет вынесен, так как усе сейчас есть предложение рассмотреть вопросы гармонизации налогового законодательства. А это (Прим.: компенсация из-за налогового маневра) является одной из составляющих данного вопроса, - заявил Григорий Рапота.

И пояснил, что налоговый маневр - это, в первую очередь, тема налогового законодательства в совокупности с вопросами энергообеспечения Беларуси и ценовым параметрам на энергоносители.

- Движение в вопросе налогового маневра есть. Но насколько оно будет быстрым и результативным, сейчас сказать мне трудно, - уточнил Рапота и добавил. - Движение начато, кажется, достигнуто взаимопонимание о дальнейшем движении. В любом случае, решать данную проблему придется, такое понимание есть, что и заставляет обе стороны работать над вопросом.

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