В понедельник, 21 сентября, в суде рассмотрят жалобу на арест Колесниковой

Суд рассмотрит жалобу на содержание Марии Колесниковой под стражей. Фото: Telegram Координационный совет.

О том, что в Минске в понедельник, 21 сентября, состоится судебное заседание по жалобе правозащитников Марии Колесниковой о применении такой меры пресечения, как заключение ее под стражу, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу штаба Виктора Бабарико.

Уточняется, что слушание запланировано на вторую половину дня и начнется около 14.00 часов в горсуде Минска.

Напомним, официально о задержании члена президиума Координационного совета и о том, что Колесникова находится в СИЗО №1 на Володарского стало известно 9 сентября.

Еще в воскресенье, 20 сентября, пресс-служба Координационного совета в Telegram-аккаунте сообщила о задержании в Минске на протестном марше Олега Моисеева, члена основного состава совета.

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