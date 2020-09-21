Жесткое ДТП под Могилевом: Honda Accord столкнулась с бусом - 4 человека в больнице

Легковушка и бус столкнулись на ночной трассе в Могилевской районе. Фотоиллюстрация. Фото: Павел МАРТИНЧИК

О том, что вечером в восресенье, 20 сентября, в Могилевском районе произошло серьезное ДТП с четырьмя пострадавшими, сообщила пресс-служба УМЧС по Могилевской области.

Авария случилась около 20.50 часов на автодороге недалеко от деревни Амховая-1. На трассе толкнулись легковая Honda Accord II и Ford Transit.

- В результате столкновения в салоне оказался заблокирован водитель «Хонды Аккорд», его деблокировали с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента сотрудники МЧС, - уточнили в пресс-службе.

Всего жертвами аварии стали четыре человека: водитель и два пассажира легковушки, а также водитель буса. Их госпитализировали с травмами различно степени тяжести.

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